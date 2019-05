May dejará de ser primer ministra el 7 de junio

Lee el discurso completo de May

«Desde la primera vez que entré por la puerta detrás de mí como Primer Ministro, me he esforzado por hacer del Reino Unido un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos, y para honrar el resultado del referéndum de la UE. En 2016, le dimos a los británicos una opción, y contra todas las predicciones, el pueblo británico votó para abandonar la Unión Europea.

Hoy me siento tan segura como lo hice hace tres años que en una democracia, si se le da a la gente una opción, uno tiene el deber de implementar lo que ellos deciden. He hecho todo lo posible por hacer eso. Negocié los términos de nuestra salida y una nueva relación con nuestros vecinos más cercanos para proteger los empleos, nuestra seguridad y nuestra Unión. He hecho todo lo posible por convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo, pero, lamentablemente, no lo he conseguido.

Lo intenté tres veces. Creo que fue correcto perseverar, incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Pero ahora me queda claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo.

Así que hoy anuncio que dimitiré como líder del Partido Conservador y Sindicalista el viernes 7 de junio para poder elegir un sucesor. Estoy de acuerdo con el Presidente del Partido y con el Presidente del Comité de 1922 en que el proceso para elegir un nuevo líder debe comenzar la semana que viene. He mantenido a su majestad la Reina plenamente informada de mis intenciones, y seguiré desempeñando el cargo de Primer Ministro hasta que el proceso haya concluido.

Es, y siempre será, un hecho que lamento profundamente no haber podido sacar adelante el Brexit. Mi sucesor tendrá que buscar un camino que honre el resultado del referéndum. Para tener éxito, él o ella tendrá que encontrar un consenso en el Parlamento donde yo no lo he encontrado. Ese consenso solo puede alcanzarse si quienes están en todos los lados del debate están dispuestos a comprometerse.

Durante muchos años, el gran sir Nicholas Winton, que salvó la vida de cientos de niños al organizar su evacuación de la Checoslovaquia ocupada por los nazis a través del Kindertransport, fue mi constituyente en Maidenhead. En otro momento de controversia política, unos años antes de su muerte, me llevó a un lado en un evento local y me dio un consejo. Dijo: «Nunca olvides que el compromiso no es una mala palabra. La vida depende del compromiso ». Tenía razón.

A medida que nos esforzamos por encontrar los compromisos que necesitamos en nuestra política, ya sea para alcanzar el Brexit o para restaurar el gobierno descentralizado en Irlanda del Norte, debemos recordar lo que nos trajo aquí. Porque el referéndum no fue solo un llamado a abandonar la UE sino un cambio profundo en nuestro país. Un llamado a hacer del Reino Unido un país que realmente funcione para todos. Estoy orgullosa de los avances que hemos logrado en los últimos tres años.

Hemos completado el trabajo que comenzaron David Cameron y George Osborne: el déficit está casi eliminado, nuestra deuda nacional está cayendo y estamos poniendo fin a la austeridad. Mi enfoque ha sido asegurar que los buenos empleos del futuro se creen en comunidades en todo el país, no solo en Londres y el sureste, a través de nuestra Estrategia Industrial Moderna.

Hemos ayudado a más personas que nunca a disfrutar de la seguridad de un trabajo. Estamos construyendo más casas y ayudando a los compradores por primera vez a subir a la escalera de la vivienda, para que los jóvenes puedan disfrutar de las oportunidades que tuvieron sus padres. Y estamos protegiendo el medio ambiente, eliminando los residuos plásticos, combatiendo el cambio climático y mejorando la calidad del aire. Esto es lo que puede lograr un gobierno conservador decente, moderado y patriótico, en el terreno común de la política británica, incluso cuando abordamos el desafío más grande en tiempos de paz que cualquier gobierno ha enfrentado.

Sé que el Partido Conservador puede renovarse en los próximos años. Que podemos alcanzar el Brexit y servir a los británicos con políticas inspiradas en nuestros valores. Seguridad; libertad; oportunidad. Esos valores me han guiado a lo largo de mi carrera.

Pero el privilegio único de esta oficina es usar esta plataforma para dar voz a los que no tienen voz, para combatir las injusticias que aún asustan a nuestra sociedad. Es por eso que puse la financiación adecuada para la salud mental en el corazón de nuestro plan a largo plazo del NHS. Es por eso que estoy terminando la lotería de códigos postales para supervivientes de abuso doméstico. Es por eso que la Auditoría de Disparidad de Raza y los informes de pago por género están arrojando luz sobre la desigualdad, por lo que no tiene dónde esconderse. Y es por eso por lo que preparé la investigación pública independiente sobre la tragedia en la Torre Grenfell: para buscar la verdad, para que nunca vuelva a suceder algo así, y para que las personas que perdieron la vida esa noche nunca sean olvidadas.

Porque este país es una Unión, no solo una familia de cuatro naciones. Pero una unión de personas - todos nosotros. Cualquiera que sea nuestro fondo, el color de nuestra piel o a quién amamos. Permanecemos juntos. y juntos tenemos un gran futuro.

Nuestra política puede estar bajo presión, pero hay mucho de bueno en este país. Mucho de lo que estar orgulloso. Mucho por lo que ser optimistas. En breve dejaré el puesto que ha sido el honor de mi vida: he sido la segunda primera ministra, pero ciertamente no seré la última. Lo hago sin mala voluntad, pero con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo«.