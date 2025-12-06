Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora

Perfil ·

Las elecciones tanzanas encumbran a una mujer a la presidencia, pero a través de la represión de sus rivales

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:12

Comenta

Una choza es incendiada al final del Mwaka Kogwa, el festival que celebra el año nuevo en la isla tanzana de Zanzibar. Es una tradición ... que los comerciantes persas llevaron a este territorio ubicado en el Océano Índico. El rito incluye la entrada en la cabaña de un par de individuos antes de prenderla fuego. No, no hablamos de una ceremonia con sacrificios humanos. Los sujetos abandonan el chamizo por una puerta trasera. Se trata de una simulación de renovación. Al parecer, como la falsa ilusión de cambio que supusieron las últimas elecciones en el país. La presidenta Samia Suhulu Hassan acaba de jurar el cargo tras obtener nada menos que el 97.7% de los sufragios..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  6. 6 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  7. 7

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  8. 8 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora

Samia Suhulu Hasan, la primera dictadora