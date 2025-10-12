Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cientos de palestinos recogen ayuda humanitaria de camiones que han ingresado a Gaza. Reuters

Trump viaja este lunes a Israel y Egipto para afianzar el plan de paz y su liderazgo personal

El presidente quiere reafirmar el compromiso de EE UU con la «estabilidad» en Oriente Medio y la «reconstrucción» de Gaza

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:30

Donald Trump llega este lunes a Oriente Medio en el ambiente más entusiasta que podía imaginar alguien de su personalidad y de su ego. El ... sábado por la noche, medio millón de israelíes corearon repetidamente su nombre en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, durante la última vigilia desde finales de 2023 para pedir la liberación de los secuestrados por Hamás.

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  7. 7 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  10. 10

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica

