Milicianos de Hamás en el campo de refugiados de Nuseirat. AFP

Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza

El país pasa la noche en vela antes del intercambio de 48 rehenes por casi 2.000 presos palestinos, un paso crucial para avanzar en el plan de paz

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Tel Aviv

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:38

Comenta

«Quiero despertar y que la pesadilla haya terminado, eso es lo único que pido», repetía Itzik Horn en la plaza de los Rehenes de ... Tel Aviv horas antes de la liberación de los cautivos por parte de Hamás. Horn, exhausto, volverá a encontrarse con su hijo Eitan después de más 737 días de cautiverio en manos de las facciones palestinas. E Israel lo celebrará este lunes por todo lo alto.

