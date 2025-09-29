El sector ultra del Gobierno hebreo critica la disculpa «servil» a Catar

La disculpa ofrecida el lunes por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Catar por el ataque perpetrado a principios de mes en Doha –en ... el que murieron seis personas– no sentó nada bien al sector ultraconservador del gabinete hebreo. El ministro de Finanzas, el extremista Bezalel Smotrich, condenó la llamada de su jefe al líder catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, desde la Casa Blanca y la tachó de «vergüenza». También el titular de Seguridad Nacional, el ultra Itamar Ben Gvir, criticó el gesto.

«La disculpa servil a un Estado que apoya y financia el terrorismo es una vergüenza», lamentó Smotrich, que comparó la llamada al dirigente catarí con el Acuerdo de Múnich de 1938 entre el entonces primer ministro británico, Winston Churchill, y la Alemania nazi. El 'premier' «tuvo que elegir entre la guerra y la vergüenza. Eligieron la vergüenza. Y también les tocará la guerra».

Fuera del Gobierno israelí, Yair Golan, presidente del partido de izquierda Los Demócratas, se mostró asimismo molesto con la disculpa del primer ministro de Israel. «¡Qué humillación! Para vencer a Hamás, necesitamos reemplazar a Bibi (como se conoce a Netanyahu) y a Catar», comentó, consciente del papel que el país del Golfo ha ejercido como mediador en las sucesivas negociaciones para un alto el fuego en Gaza.

El plan de paz presentado en Washington recibió, sin embargo, el respaldo del jefe de la oposición hebrea, Yair Lapid, quien consideró que es «la base correcta para un acuerdo de rehenes y el fin de la guerra».