Palestinos transportan el cadáver de un periodista asesinado en el ataque israelí contra el hospital Al Nasser de Jan Younis. EP

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital

La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 26 de agosto 2025, 19:26

Despedir a colegas se ha convertido en una triste realidad semanal entre los periodistas de Gaza. Israel asesinó el lunes a cinco reporteros en el ... doble ataque contra el hospital Al Nasser de Jan Younis -Hossam al-Masri, Mohammad Salama, Maryam Abu Daqqa, Muath Abu Taha y Ahmed Abu Aziz- y a un sexto, Hasan Douhan, en la supuesta 'zona humanitaria' de Al Mawasi. La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío, que ha tratado de pasar página lo antes posible ante una acción que los analistas señalaron como claro ejemplo de crimen de guerra.

