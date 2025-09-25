Israel tacha el reconocimiento del Estado palestino de «capitulación vergonzosa»

Benjamín Netanyahu será el viernes el protagonista de la Asamblea General de la ONU, donde ofrecerá uno de los discursos más esperados, aunque lo cierto ... es que el primer ministro israelí ha estado presente en la sede de Naciones Unidas desde el arranque de la sesión a principios de semana incluso sin haber pisado aún Nueva York. El reconocimiento del Estado palestino por parte de una decena de países (Francia, Canadá, Australia...) en el marco de este cónclave y el goteo de denuncias sobre el conflicto de Gaza le han puesto en el punto de mira. Más si cabe. Pero él partió el jueves rumbo a Estados Unidos acompañado de su esposa sin intención de dar un paso atrás ni en su ofensiva, ni en su discurso. «Diré nuestra verdad: la verdad de los ciudadanos de Israel, la verdad de los soldados, la verdad de nuestra nación», proclamó.

El líder conservador, que ya no acepta acuerdo alguno para la Franja que no incluya la rendición de Hamás y la liberación de todos los rehenes, se colocará tras el atril de la Asamblea General de la ONU dispuesto a cargar contra los representantes de todos los países que se han pronunciado a favor de la solución de los dos Estados como única vía para poner fin al conflicto. «Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel», señaló en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, donde tachó la iniciativa de «capitulación vergonzosa». El contundente respaldo de la comunidad internacional que Netanyahu recibió tras los ataques islamistas del 7 de octubre de 2023 en territorio hebreo se ha difuminado a medida que avanzaba su ofensiva. El propio ejército reconoció el jueves que desde entonces ha ejecutado 2.000 bombardeos sobre el enclave.

Esa progresiva retirada de apoyos se evidencia estos días entre los invitados al cónclave de Naciones Unidas, donde sólo le queda un gran aliado, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos cerró filas el martes con Israel y, en la misma línea que Netanyahu, consideró que el reconocimiento del Estado palestino supone «un premio» para los islamistas. El primer ministro hebreo avisó: «No sucederá». Ambos líderes tienen previsto aprovechar la cita para mantener una reunión bilateral, la cuarta desde que el republicano regresó al poder a principios de año.

El jueves, mientras Yemen intervenía en la Asamblea, su capital era objetivo de un bombardeo por parte del ejército hebreo

«Hablaré con él de las grandes oportunidades que nos han traído nuestras victorias, así como de nuestra necesidad de cumplir los objetivos de la guerra: traer de vuelta a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamás y ampliar el círculo de paz que se ha abierto para nosotros», comentó sobre su próximo encuentro con Trump. El jueves, mientras era el turno de Yemen en la Asamblea General de la ONU, Israel bombardeó objetivos hutíes en su capital, Saná, donde se registraron al menos dos muertos y decenas de heridos.