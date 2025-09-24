Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Rey este miércoles ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas Angela Weiss / AFP
Asamblea General de la ONU

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

Felipe VI pide no «mirar para otro lado» ante ante una actuación que «repugna a la conciencia humana y avergüenza al conjunto de la comunidad internacional»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Enviada especial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:26

El Rey no pronunció hoy la palabra genocidio, que divide al Gobierno y al PP, en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU ... para condenar la actuación de Israel en Gaza, pero eso no restó un ápice de dureza a su intervención. Un día después de que Donald Trump arramblara desde esa misma tribuna con todo lo que representa la organización internacional y dejara claro su apoyo sin fisuras al Gobierno de Benjamin Netanyahu, el Jefe del Estado español advirtió de que no se puede «mirar para otro lado» ante sus bombardeos indiscriminados sobre la población palestina. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana -remarcó- y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  3. 3

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  6. 6 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  9. 9

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  10. 10 Adiós a la voz de Son Goku en euskera: fallece Joseba Etxebarria, el actor de doblaje que llevó Dragon Ball a miles de hogares vascos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»