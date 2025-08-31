Israel amenaza a la cúpula de Hamás en el extranjero tras matar a otro de sus jefes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comunicó el domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás en Gaza, Abu Obeida, a manos del ... ejército. «Eliminado», escribió en X. El fallecido fue durante años el rostro habitual de los mensajes en vídeo que lanzaba la milicia, cuya cúpula se ha visto diezmada en los 23 meses que dura ya la guerra en el enclave.

Israel aprovechó la muerte de Obeida para amenazar a los jefes de Hamás que siguen con vida, incluso a aquellos que se hallan fuera de la Franja. Muchos de ellos residen en Catar. «Esto no es el final. La mayor parte del liderazgo de Hamás está en el extranjero y también llegaremos a ellos», avisó el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

El asesinato de Obeida fue anunciado un día después de la muerte del primer ministro de los hutíes en Yemen, Ahmad Ghaleb al Rahw, y varios de sus ministros en un ataque hebreo en Saná. El grupo, apoyado por Irán, prometió seguir «apuntando a Israel con misiles y drones» tras lo ocurrido.