Vecinos de Ciudad de Gaza huyen ante la inminente invasión. Reuters

Israel declara Ciudad de Gaza «zona de combate» tras cortar la entrada de ayuda

El ejército opera en las afueras del mayor núcleo urbano de la Franja y sólo falta que dé la orden definitiva de evacuación para iniciar su invasión

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:19

El ejército de Israel declaró el viernes Ciudad de Gaza «peligrosa zona de combate» y anunció el fin de las «pausas tácticas» diarias en la ... urbe que respetaba desde hacía un mes para permitir a la población abastecerse. El futuro inmediato pasa por dar la orden definitiva de evacuación a los civiles, que podría llegar la próxima semana, antes de lanzar el asalto terrestre final para hacerse con la que Benjamín Netanyahu llama «capital de Hamás». El primer ministro hebreo busca un golpe mediático antes del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre y eso es precisamente la invasión del mayor núcleo urbano de la Franja, aunque esto suponga el sacrificio de los rehenes que quedan en manos de los grupos palestinos. El líder conservador ya no acepta acuerdos por fases, exige la rendición y desarme de los islamistas.

