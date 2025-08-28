Israel acelera la invasión de Ciudad de Gaza pese a la resistencia a la orden de desalojo

Una semana después de la declaración oficial de hambruna en Ciudad de Gaza, Israel sigue sin permitir la entrada de la ayuda necesaria para hacer ... frente a la crisis alimentaria y avanza con fuerza en su plan de invasión terrestre de la zona. El Ministerio de Salud palestino ha informado de la muerte de otras cuatro personas más por malnutrición y Naciones Unidas alertó de que la falta de comida afectará de manera severa a 640.000 personas para finales de septiembre. Una cifra que podría ser aún mayor ya que las cosas se complicarán mucho más para los gazatíes en cuanto las tropas enemigas invadan el mayor núcleo urbano de la Franja, algo que puede producirse en menos de dos semanas.

Más de un millón de personas sobrevive en Ciudad de Gaza y solo unos pocos miles han obedecido las órdenes de evacuación del ejército. La gran mayoría de civiles permanece en una urbe sometida a muy duros bombardeos. António Guterres, secretario general de la ONU y persona non grata para Israel, ha pedido un día más «un alto el fuego inmediato y permanente, acceso humanitario sin restricciones a través de Gaza y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes». «No hay solución militar» para el conflicto, ha advertido a Tel Aviv.

Benjamín Netanyahu, un primer ministro bajo orden de búsqueda y captura de la Justicia internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad, no hace caso a las palabras de la ONU y tampoco escucha a las familias de los cautivos, ni al jefe del ejército, favorable a la propuesta de sesenta días de tregua y la liberación de diez rehenes aceptada por Hamás. Dos semanas después de conocer que los islamistas aceptaban ese plan, un texto casi idéntico al presentado por Estados Unidos e Israel, Netanyahu sigue sin responder a los mediadores y ahora apuesta por un acuerdo integral, no por fases.

Los bombardeos hebreos golpean en el este y norte de Ciudad de Gaza e imágenes satélite difundidas por medios como 'The New York Times' mostraron zonas de barrios como Zeitun borradas del mapa. Eli Cohen, ministro del gabinete de seguridad israelí, ha asegurado que la operación debería reducir la urbe a escombros. «La propia Ciudad de Gaza debería ser exactamente como Rafah, que convertimos en ruinas», ha declarado al Canal 14, y los militares convierten sus palabras en realidad cada día que pasa.

«Emigración voluntaria»

Bezalel Smotrich, ministro de Economía, también ha hablado del enclave y ha adelantado que «daremos un ultimátum a Hamás: rendición en nuestros términos o lucha». El líder ultranacionalista ha defendido que «Israel debe mantener el control absoluto de toda la Franja, para siempre. Anexaremos un perímetro de seguridad y abriremos las puertas de Gaza a la emigración voluntaria».

Los civiles escapan con lo puesto a los barrios más cercanos a la playa, donde malviven en las calles. Ha comenzado el éxodo al Sur y, aunque de momento es limitado, lugares como Deir el Balah están desbordados. «No hay un solo lugar en Deir Al Balah que sea capaz de acomodar nuevas tiendas de campaña para desplazados», ha lamentado el alcalde de la localidad, Nizar Ayash, en declaraciones a la prensa local. Esta es una de las áreas marcadas por el ejército como zonas de evacuación, pero no hay la infraestructura mínima para acoger a un millón de personas. Nadie cree en los mensajes de las fuerzas armadas sobre reparto de ayuda humanitaria, tiendas y mantas para los desplazados.