Familiares de Ilan Weiss, víctima del ataque del 7 de octubre, se reúnen en su casa incendiada durante una ceremonia en el primer año de los atentados. Reuters

Israel recupera los cuerpos de dos rehenes en la Franja

Uno de los cadáveres ha sido identificado como Ilan Weiss, de 56 años, que murió mientras defendía el kibutz Be'eri del ataque de los milicianos de Hamás

Daniel de Lucas

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:03

El ejército israelí ha anunciado este viernes que ha logrado recuperar los cuerpos de dos rehenes que perdieron la vida en los atentados de Hamás ... el 7 de octubre de 2023. El rescate de ambos cadáveres se ha producido en una operación en un lugar no revelado de la Franja de Gaza y los restos se han trasladado a su país natal. Una de las víctimas es Ilan Weiss, de 56 años, que murió mientras defendía el kibutz Be'eri del ataque islamista donde más de 130 vecinos fueron asesinados. El nombre del segundo cautivo no se ha hecho aún público porque continúa el proceso de identificación en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

