¿Qué deberían hacer?

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:38

¡Qué suerte tenemos, nos gobierna gente listísima! La sorprendente exministra de Asuntos Sociales Ione Belarra y la imprecisa vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, saben lo ... que deberían hacer los árabes, incluso mejor que los propios árabes. Conocen lo que les interesa a los suníes, como los propios habitantes de la Meca y a los chiíes mejor que los habitantes de Kerbala. Saben lo que quieren los luchadores de Hezbolá en Líbano, los drusos de los Altos del Golán y los talibanes en Mazar i Sharif, en Afganistán. Han escuchado y comprendido a los wahabíes de Medina y a los alauíes de Rabat. Participan de las conversaciones secretas de los hutíes de Yemen y de Boko Haram nigerianos. Han visitado el Sinaí y entrevistado incluso a los coptos de Egipto, a los maronitas de Beirut y a los muyahidines pastunes. Los kurdos de Turquía carecen de secretos para ellas y no digamos nada de los ismaelíes del Aga Khan, con quienes mantienen excelentes relaciones. Saben lo que quieren los yihadistas del Sahel, tan bien como los piratas somalíes y los partidarios de Abu Sayyaf en Filipinas.

