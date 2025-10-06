Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos soldados israelíes patrullan entre las ruinas de Gaza City. Fuerzas de Defensa de Israel

Israel y Hamás arrancan la negociación entre la paz o un «derramamiento de sangre masivo»

Trump insta a las dos partes reunidas en Egipto a darse prisa y completar la «primera fase» de su plan «esta semana» después de que la dilación en anteriores procesos solo condujera a su fracaso

M. Pérez

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:48

Comenta

El presidente de EE UU, Donald Trump, tiene claro un objetivo: este fin de semana debe pasar a la Historia como el último de guerra ... en Gaza. Pocas horas antes del comienzo de las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto, previstas para este lunes en El Cairo, el líder republicano ha advertido a las dos lartes que la «primera fase» de su plan de paz «debería completarse esta semana». Esta etapa contempla el inicio de las operaciones para liberar a los rehenes, replegar a las tropas hebreas a una segunda línea y la aplicación de una tregua, que el inquilino de la Casa Blanca ya ha dicho en ocasiones anteriores que desearía para finales de la semana. «Les pido a todos que se movilicen con rapidez. Seguiré monitoreando este conflicto que data de siglos», ha escrito en su red social.

