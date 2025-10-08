Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Manifestación en Cisjordania a favor de la liberación de Marwan Barghouti. Afp

Hamás entrega a Israel la lista de presos a excarcelar y reclama los restos de dos de sus jefes militares

El principal negociador hebreo, Ron Demer y los enviados estadounidenses Jared Kuschner y Steve Witkoff se suman este miércoles en Egipto a las conversaciones

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:31

Hamás ha entregado a Israel la lista de «prisioneros» que deben ser liberados para el intercambio con los 48 rehenes que siguen secuestrados en su ... poder. La gestión de esta lista es la primera prueba de fuego en las negociaciones que los dos bandos celebran en Egipto de cara a un posible proceso de paz. Fuentes cercanas al proceso afirman que la organización islamista exige la excarcelación de presos palestinos de alta seguridad que el Gobierno hebreo se ha negado reiteradamente a dejar libres por tratarse de autores de atentados con múltiples víctimas israelíes. Al parecer, Hamás ha pedido también la devolución de los restos de Yahya y Muhammad Sinwar, sus principales jefes militares, asesinados durante los enfrentamientos en la Franja.

