Allegados de las víctimas se abrazan en el lugar donde se celebró el Festival Nova. Reuters

El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás

Las víctimas recuerdan el fatídico día que ha dejado una herida abierta y una sociedad cada vez más dividida que se hace una pregunta:

Zigor Aldama

Martes, 7 de octubre 2025, 17:49

Justo había amanecido en el secarral israelí donde 3,500 personas estaban participando en el Festival Nova de Reim cuando la música paró de repente. « ... La primera reacción fue la de pitarle al DJ», recuerda Raffaela Treitsmann, una inmigrante brasileña afincada en Israel que acudió con su novio a la maratón musical. «Luego vimos la estela de unos cohetes que salían de Gaza, pero no le dimos mayor importancia porque estamos acostumbrados, sabemos cómo actuar y esperábamos que la Cúpula de Hierro los neutralizara. En ese momento, me hizo gracia pensar que solo en Israel un festival de música acaba con disparos de artillería», recuerda en una conversación con este medio.

