Hamás acerca la segunda fase del alto el fuego al anunciar la entrega de 6 rehenes

Hamás quiere llegar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y por ello ha decidido acelerar la liberación de rehenes con vida. ... Los islamistas anunciaron que, en lugar de 3, el sábado entregarán a la Cruz Roja Internacional a 6 cautivos vivos. La lista final la conforman Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, que llevan una década secuestrados, Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert y Eliya Cohen. Antes, este jueves, Hamás entregará también los cuerpos de cuatro cautivos, entre ellos los restos de Shiri Bibas y sus hijos Ariel y Kfir. Israel pondrá en libertad a cambio a 602 prisioneros, incluidos 157 con cadena perpetua y sentencias largas, que irán a Egipto, y 445 gazatíes detenidos después del 7 de octubre.

Khalil Al Hayya, alto cargo islamista, fue el encargado de anunciar las liberaciones y entregas de cuerpos. La oficina del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ratificó los datos, pero no dio los nombres de los fallecidos. Hasta el momento, los israelíes sólo han confirmado la muerte de Shlomo Mantzur. Respecto a la familia Bibas, se limitan a decir que tienen «grave preocupación» sobre el destino que haya podido sufrir, pero no hay confirmación oficial de su muerte. Hamás liberó hace dos semanas al padre, Yarden, y en noviembre de 2023 informó de la muerte de la madre y los pequeños en un bombardeo. La familia emitió un comunicado en el que dijo que «hasta que no recibamos la confirmación definitiva, nuestro viaje no habrá terminado».

La cúpula islamista insistió en que acelerar al sábado las liberaciones de rehenes vivos pendientes de la primera fase es un gesto para demostrar que quieren avanzar a la segunda parte del acuerdo. Hamás también espera que este gesto sirva para que el enemigo permita la entrada de maquinaria pesada -para el desescombro- y de casas prefabricadas.

En la reunión celebrada el lunes, el gabinete de Seguridad israelí dio luz verde a esta negociación y el ministro de Exteriores, Gideon Saar, adelantó que el diálogo comenzará «esta semana». En esta fase, las milicias palestinas deben liberar a todos los rehenes con vida restantes, se calcula que 24, y entregar los cuerpos de los fallecidos que tengan en su poder. A cambio, Israel tiene que completar la retirada completa de la Franja.

Distensión El grupo islamista confía en que así Tel Aviv permita la entrada de maquinaria para el desescombro

Si al final se consolida la paz, llegará el momento de la reconstrucción. La Unión Europea ha cifrado en 50.900 millones de euros la recuperación de Gaza durante los próximos diez años, tras una evaluación «rápida» y «provisional» elaborada junto a Naciones Unidas y el Banco Mundial. «El frágil alto el fuego ofrece esperanzas tanto a los palestinos como a los israelíes. La reconstrucción de Gaza será un proceso largo y complejo», advirtió en un comunicado la oficina diplomática de la Unión Europea.

El estudio sostiene que la vivienda requerirá casi el 30% de la inversión total, unos 14.500 millones de euros, seguida del sector sanitario, el comercio y la industria, con 6.600 millones de euros, mientras que la agricultura necesitará 4.000 millones y la educación, 3.600.

Líbano denuncia la ocupación

Desde Gaza siguen muy de cerca la situación en Líbano, donde Israel ha decidido mantener cinco posiciones militares pese al final del acuerdo de alto el fuego. El 18 de febrero fue la fecha fijada para completar la retirada de los militares, pero el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que se quedaban «en una zona de amortiguamiento con cinco posiciones de control» y continuarán actuando «con fuerza contra cualquier violación por parte de Hezbolá». El ejército libanés se apresuró a desplegarse en las zonas abandonadas por los israelíes y tiene por delante la complicada misión de garantizar la seguridad en la frontera.

El presidente, el primer ministro y el presidente del parlamento libanés denunciaron en una declaración conjunta que la presencia de Israel en estos cinco puntos «viola el acuerdo de alto el fuego» y pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas para forzar una retirada completa de las tropas hebreas. El comunicado que emitieron señala que «la continua presencia israelí en cualquier centímetro de territorio libanés es una ocupación, con todas las consecuencias legales que se derivan de ello según la legitimidad internacional».

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Benjamín Netanyahu prometió cambiar el mapa de Oriente Medio y lo está haciendo. Además de las cinco posiciones en Líbano, el ejército israelí ha levantado otras siete en territorio sirio, todas ellas en lugares de altura. La ocupación militar se extiende más allá de los territorios palestinos.