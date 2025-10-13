Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ivanka Trump, ovacionada en el Parlamento israelí. AFP

La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí

La hija del presidente de EE UU fue aplaudida tras llegar a la tribuna de visitantes del hemiciclo hebreo para escuchar el discurso de su padre

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:51

Comenta

Visitante ilustre. Es en lo que se convirtió este lunes Ivanka Trump al ser ovacionada en el Parlamento israelí. La hija del presidente de EE ... UU se encontraba en el Knesset para asistir al discurso de su padre con motivo del acuerdo de paz en Gaza, al que ha contribuido con su labor de mediación entre el Gobierno hebreo y Hamas. Y, durante unos breves minutos, se convirtió en la gran protagonista del acto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  8. 8 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  9. 9

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí

La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí