La comunidad internacional impulsa en la ONU la solución de los dos Estados para Palestina

Nada puede justificar «los horribles ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre», recordó, una vez más, el secretario general de la ONU, António Guterres, « ... como nada puede justificar el aniquilamiento de Gaza que se ha desarrollado ante los ojos del mundo». Tras la muerte de casi 60.000 gazatíes, cobra fuerza la solución de dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina. Esa opción fue resucitada este lunes en una conferencia de alto nivel en la ONU, liderada por Francia y Arabia Saudí.

«La verdad es esta: estamos al borde del colapso y la solución de los dos Estados está más lejos que nunca», reconoció Guterres, sin que eso signifique que el funesto futuro de desestabilización que planea sobre la región sea inevitable. Lo que hace falta, a juicio del líder de la ONU, es «voluntad política y un liderazgo valiente». Algo que Francia dice aportar con el reconocimiento que hará en septiembre del Estado palestino. Su ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, Jean-Noel Barrott, se ha propuesto convencer durante dos días de septiembre, en el marco de la cumbre de Alto Nivel que cada año se realiza en la Asamblea General de la ONU, a los países que faltan por apoyar ese reconocimiento. «Todo el que crea en el Estado palestino o en la solución de los dos Estados tiene que reconocer al otro (a Israel)», pidió. Y puesto que ya lo han hecho 149 países -como recordó su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud-, tampoco faltan tantos.

«Las condiciones en Gaza son un escándalo moral», dijo Guterres al inaugurar la conferencia, que prueba el fracaso colectivo de la comunidad internacional para solucionar este conflicto. Y eso es precisamente lo que ha motivado a más de un centenar de países y organizaciones internacionales esta semana a sumarse al esfuerzo de rescatar de las ruinas la esencia del único compromiso de paz que ha tenido consenso global desde los Acuerdos de Oslo: la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino.

Resultaron significativas las ausencias de EE UU e Israel, que consideran el reconocimiento del Estado palestino como un premio a Hamás por los atentados del 7 de octubre de 2023. Por el contrario, la comunidad internacional parece haber llegado al consenso de que la milicia gazatí no puede ser parte de ese Estado palestino, en cuyo gobierno el príncipe saudí dijo ver «solo a la Autoridad Nacional Palestina», que a su juicio es un socio creíble para la paz y ha demostrado su compromiso con la diplomacia y el diálogo. «Nuestra posición es clara: no habrá normalización sin Estado palestino», reafirmó.

Definición de fronteras

Estados Unidos prefiere revivir los acuerdos de Abraham para el reconocimiento israelí, pero Arabia Saudí insistió en que no participará en esa iniciativa mientras continúe el sufrimiento del pueblo palestino y no se reconozca ese Estado, para su integración en la región, como defienden otros países árabes. «Si no hay negociación y si Israel no está dispuesto a sentarse a la mesa, no puede tener derecho a vetar la existencia de Palestina», advirtió el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi.

El documento de trabajo, elaborado por ocho grupos técnicos, define cómo implementar la solución de dos Estados: el palestino tendría continuidad territorial entre Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como capital. Son las fronteras basadas en la línea de 1967. Además, se facilitaría el regreso voluntario y ordenado de los refugiados. También prevé confederaciones para garantizar la movilidad, tribunales conjuntos de derechos humanos y un sistema de seguridad regional inspirado en el modelo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

También se acordó establecer un mecanismo de seguimiento que dé continuidad al proceso en septiembre durante la Asamblea General. Más de una docena de países han adelantado su intención de reconocer al Estado palestino antes de esa fecha gracias al impulso de Francia.