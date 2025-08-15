Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro de Justicia de Tuvalu, Simon Cofe, dio su conferencia en la COP26 desde un atril en una zona inundada del país. Reuters

¿Por qué los ciudadanos de la isla de Tuvalu quieren emigrar a Australia?

Más del 80% de sus habitantes se han registrado para irse de su país

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:03

Una de las consecuencias del cambio climático, además del incremento de la temperatura del planeta, es el aumento del nivel del mar. Para muchos países, ... eso puede suponer únicamente unos metros menos de playa, pero para Tuvalu, un pequeño país del Océano Pacífico cuyo punto más elevado se encuentra a solo 4,6 metros sobre el nivel del mar, puede representar la desaparición. Según diferentes analistas, el inexorable avance del agua, que ya ha cubierto dos de los nueve arrecifes, podría dejar prácticamente todo el territorio sumergido entre 2050 y 2070. Además, en todos los escenarios climáticos el país sufrirá más de 100 días de inundaciones al año para finales de este siglo.

