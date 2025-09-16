Milei centra el presupuesto del próximo año en la salud, las jubilaciones y la educación

Javier Milei, presidente de Argentina, presentó las claves de los presupuestos para el 2026. Para él, el camino de la recuperación está en la vía ... adecuada. Ahora sí, advirtió de que el futuro del país depende de que el pueblo y la política respeten el orden fiscal, y señaló que el 85% del presupuesto sería destinado a la salud, la educación y las jubilaciones.

Milei anunció que destinará a las universidades 4,8 billones de pesos, aumentará un 8% el de educación, un 5% el gasto en jubilaciones, y el 17% los de salud. «Es el capital humano la prioridad de este gobierno», dijo.

«Nosotros celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros», manifestó en un discurso en la cadena nacional y que había sido grabado y fue emitido a las nueve de la noche de Argentina, ya que horas después comenzaba una gira en Paraguay. «Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo», aseguró.

No dudó Milei en volver a atacar a los anteriores gobernantes: «Pero también es cierto que durante estos 20 largos años los argentinos lo ha perdido todo, y les ha ido cada vez peor».

Entonces pasó a elogiar su gestión. «Por eso quiero decir a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro económico de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en realidad material».

«Pensamiento mágico»

El presidente argentino comenzó su esperado discurso alertando que el presupuesto que iba a presentar sostiene el equilibrio fiscal, tal como pasó el pasado año. «Hoy el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa, que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, caeremos en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país».

Señaló que el equilibrio fiscal es una piedra angular del plan de su gobierno: «Y es un principio no negociable», añadió que podría parecer un capricho, pero que no lo es y sí, en cambio, «es la solución definitiva a los problemas que desde hace décadas a la Argentina».

También invitó a los argentinos a que abandonen el auto-sabotaje: «Debemos abandonar el pensamiento mágico, nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismo. Debemos hacer las cosas bien, tenemos que asumir que si queremos menos pobreza tiene que haber más empleo».

Pidió también el presidente que nadie abandone el proceso de cambio que está llevando a cabo. «Tenemos que entender como país y como sociedad que si no terminamos el proceso de cambio habremos tirado a la basura el esfuerzo que hemos hecho». En su discurso habló de todo lo que Argentina tiene para ofrecer al mundo: «Si decidimos abandonar este círculo virtuoso, volveremos al estancamiento y la inflación que caracterizaron al país por tantos años» y aseguró que el superávit obtenido permitirá financiar al sector privado.

Fue muy optimista al asegurar que si al equilibrio fiscal le suma las reformas que quiere lleva a cabo, Argentina podría tener un crecimiento de 7 y 8%. «En veinte años estaríamos entre los países más ricos del mundo, pero esto no sucederá por arte de magia, necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir más valor». E invitó a los gobernadores, diputados y senadores a trabajar codo a codo para lograr el objetivo.

Considera Milei que «lo peor ya pasó». Y alabó a los que abrazaron sus ideas libertarias, dieron apoyo a su programa y dio las gracias a sus compatriotas porque «el temple de los argentinos es heroico».

Afirmó Milei que estaba presentando «el primer presupuesto de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el objetivo primordial de recomponer la relación con las provincias. «Esta es una deuda histórica que debemos resolver como país». E insistió en acabar con los dólares que muchos argentinos escondían debajo del colchón y que no eran declarados fiscalmente. Ese proyecto quiso incluirlo ya en su primer año de gobierno, pero no fue aprobado y, en cambio ahora, consta en el presupuesto de 2026.

En el momento de su discurso se produjo un cacerolazo en el barrio de San Telmo contra la política de Milei y de su hermana Karina.