Javier Milei y su hermana Karina en el acto electoral de Lomas de Zamora donde les lanzaron piedras.

Los Milei, a pedradas

El presidente argentino y su hermana Karina son objeto de la ira de los argentinos tras la filtración de unos audios que apuntan al cobro de sobornos por parte de ella

María Rego

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:43

Javier Milei está acostumbrado a las polémicas, pero ni cuando su motosierra rugía más fuerte había sufrido un desgaste de imagen como el actual. El ... supuesto caso de corrupción que salpica a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, ha hecho mella en la popularidad del presidente argentino hasta el punto de que el miércoles tuvo que salir escoltado de un acto electoral en Lomas de Zamora donde recibió «una lluvia de piedras». Un día después fue ella a quien evacuaron de un evento de campaña en la provincia de Corrientes que derivó en una trifulca callejera. Ambos insisten en que no hay actuación ilegal alguna y acusan a la oposición de haber orquestado una «operación» para manchar el apellido Milei. Una parte del país les cree, pero cada vez cuentan con menos apoyo: el 59,2% de los argentinos da el escándalo por verdadero, según una reciente encuesta.

