Lanzan piedras y botellas contra Milei durante un acto electoral en Buenos Aires

El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires. El mandatario ... salió ileso, informaron fuentes presidenciales. «Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos», escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el mandatario ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

El presidente circulaba una camioneta y saludaba a sus seguidores durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, a 20 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuando manifestantes que se oponían a su presencia comenzaron a arrojar piedras y botellas hacia el coche presidencial.

El automóvil en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, además de otros funcionarios, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones. Una mujer, seguidora de Milei, resultó herida en las costillas y fue retirada en una ambulancia, según periodistas de AFP.

Unos hechos que han sucedido en medio del escándalo en Argentina por un caso de presunta corrupción en la agencia pública de discapacidad que salpica a Karina Milei, mano derecha de su hermano y secretaria de la presidencia. «Fuera Milei de Lomas de Zamora», decían algunas pancartas.

Minutos antes de los incidentes, el presidente se había referido por primera vez en forma directa a la tormenta política que se desató tras la filtración de audios del entonces titular de la agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo, quien asegura que Karina Milei desviaba fondos de los discapacitados. «Todo lo que dice (el funcionario) es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y probar que mintió», dijo el presidente a periodistas desde la camioneta.