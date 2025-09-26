La UE exige en la ONU que Rusia acabe la guerra de Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llevó este jueves a la Asamblea General de Naciones Unidas un mensaje de advertencia y de compromiso multilateral: « ... Si aceptamos la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ningún país estará jamás seguro». En su discurso pronunciado en la sede de la organización en Nueva York, el dirigente del viejo continente conminó a Rusia a que ponga fin a la guerra.

«Nuestra seguridad colectiva está ligada a la resistencia de Ucrania», recordó el presidente de la UE. Para Costa, el futuro de Ucrania está en la Unión Europea, en la que encontrará garantías de seguridad y un espacio de pertenencia tras más de tres años de guerra devastadora.

Su intervención, que empezó reafirmando el derecho de Israel a la seguridad, colocó a Kiev en el centro de la defensa de un orden internacional basado en reglas. La UE no ve la agresión rusa como un conflicto local, sino como un desafío al sistema que protege a todos los Estados miembros de la ONU. «Es una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas, de la integridad territorial y del derecho de los pueblos a decidir su propio destino».

Europa, insistió, seguirá aplicando presión sobre Moscú y mantendrá su apoyo a Kiev en todos los frentes desde la reconstrucción futura, y las garantías para prevenir nuevos ataques, hasta su camino de adhesión a la Unión. «Esta no es solo la lucha de Ucrania», insistió. «Es la lucha por los principios que todos defendemos», añadió.

En una asamblea marcada por la lucha entre los partidarios del multilateralismo de la ONU, que cumple 80 años, y los que cuestionan su existencia al considerarla ineficaz, el presidente del Consejo Europeo se alineó, como no podía ser de otro modo, con la firme defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas como pilar imprescindible en un mundo fragmentado, que se enfrenta a una pregunta crucial: «¿Queremos un orden internacional basado en reglas, que defienda el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas? ¿O un mundo caótico, basado en el unilateralismo, la violencia y la desestabilización?». Para Costa, «ha llegado la hora de elegir la paz sobre la guerra, la ley sobre la fuerza, la solidaridad sobre la división», resumió en un alegato que entroncó con la historia europea de reconciliación tras la Segunda Guerra Mundial.

«Proyecto de paz»

El dirigente europeo aprovechó además para alinear a la UE «un proyecto de paz, de reconciliación, de justicia social», con los grandes debates internacionales. Reafirmó el compromiso con Israel y su derecho a la seguridad, sin olvidar que «el pueblo palestino tiene también derecho a vivir en un Estado viable». La solución de dos Estados fue presentada como la única salida posible para una paz justa, junto con demandas concretas: un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes, acceso humanitario sin trabas y el fin de los asentamientos ilegales.

En paralelo, denunció el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, al que calificó de «inmoral» y contrario a la conciencia de la humanidad. Recordó que Europa ha sido el mayor donante de ayuda humanitaria a los palestinos y un sostén clave de la Autoridad Palestina, pero advirtió que no puede detener sola la catástrofe humanitaria. «La paz en Oriente Medio requiere una respuesta colectiva», reclamó.

Su promesa es que la Unión Europea «seguirá siendo un socio fiable y previsible, dispuesto a liderar la solidaridad global y a apoyar las reformas de Naciones Unidas», dijo. «Pueden contar con nosotros para defender la paz, la justicia, la dignidad humana y la sostenibilidad».