Trump dice ahora que Ucrania con el apoyo de la OTAN puede ganar la guerra

Tras su discurso en la ONU, Donald Trump tenía cita este martes con el presidente de Ucrania. Volodímir Zelenski le pidió un aumento de la ... presión sobre Rusia para obligar a Vladímir Putin a enfilar el camino de la paz. «Necesitamos más sanciones ahora de Estados Unidos y Europa», subrayó el mandatario ucraniano. El magnate norteamericano salió de la reunión convencido de que «Ucrania, con paciencia y el apoyo de la Unión Europea y de la OTAN, está en condiciones de recuperar todo su territorio. Y, quién sabe, quizás incluso ir más allá». Lo afirmó con este argumento: «Rusia atraviesa graves problemas económicos y es hora de que Kiev actúe».

Zelenski planteó medidas para mejorar la defensa aérea. Kiev no espera más ayuda militar directa de EE UU, pero sí una estrecha relación de los servicios de Inteligencia de ambos países y facilidades para recibir material adquirido por Europa a la industria norteamericana. Trump, que ha amagado con medidas contra Rusia sin aplicarlas, sí confirmó que seguirá aportando armas a la OTAN para que «haga lo que quiera con ellas». Es decir, dárselas a Ucrania. Quiere inclinar el conflicto del lado de Kiev sin tener un enfrentamiento directo con Rusia. «Putin debería haber detenido esta guerra», señaló. «Está sin rumbo. Una verdadera potencia militar la habría ganado en menos de una semana», añadió. «Mi reunión (en Alaska) con Putin no sirvió para nada», reconoció.

El presidente de Estados Unidos se considera el gran pacificador. Presume de haber puesto fin a siete guerras en estos primeros ocho meses de su segundo mandato. Aunque hay un conflicto con el que no puede: la invasión rusa de Ucrania desde 2022. Lo reconoce. «Pensé que sería fácil por mi relación con Putin», asegura. Y no. El presidente ruso ha aprovechado la sintonía personal con su homólogo estadounidense para alargar las negociaciones sin hacer ninguna concesión. De hecho, las tropas de Moscú han incrementado sus ataques e incluso varios aviones han irrumpido en el espacio aéreo de la OTAN. La falta de respuesta de Trump ha alentado al dirigente del Kremlin. Este martes, sin embargo, el mandatario norteamericano cargó de forma directa contra Rusia. Giro de guión.

Repatriación de niños

Zelenski anunció, además, que solicitará a la Asamblea General de la ONU una resolución que condene a Moscú por el secuestro, deportación y adoctrinamiento de niños ucranianos. Dio este paso en un foro organizado de forma conjunta con Canadá y al que asistieron 43 países. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que Occidente debe disuadir a Rusia «de pensar siquiera que puede volver a amenazar la libertad de Ucrania o de Europa» y que Putin «ha robado niños ucranianos» de forma sistemática. Zelenski aseguró que ha logrado repatriar a 1.625 menores capturados por Rusia durante la invasión.

Donald Trump «Putin está sin rumbo. Una verdadera potencia militar habría vencido en menos de una semana»

Confía aún en que EE UU aplique sanciones a Rusia para ahogar la economía militar del Kremlin. Trump prefiere por ahora exigir a los otros miembros de la OTAN que dejen de comprar petróleo y gas a Moscú. «Europa está financiando una guerra contra sí misma», acusó, pese a que la gran mayoría de los países del Viejo Continente, salvo Hungría y Eslovaquia, ya han cortado ese grifo. El magnate desveló que se plantea llamar a su amigo Viktor Orbán, primer ministro húngaro, para que deje de ser cliente del mercado energético de Putin.