Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos

Un ciudadano español falleció el pasado sábado por el ataque de un dron ruso en Ucrania. Juan Luis Amador Matías, natural de Villapalacios (Albacete), participaba ... con el Ejército ucraniano en labores de «recuperación de heridos» en el frente, según confirmaba el Ayuntamiento de la localidad manchega a los medios de comunicación.

Amador Matías, experto en drones, había vuelto recientemente a Ucrania. Poco antes, aprovechando la rescisión de su primer contrato con el Ejército de este país, había pasado unos días con su familia en Albacete, donde viven sus padres, una hermana y una hija de 14 años.

El alcalde de Villapalacios, José Ángel Rodríguez, explicaba en 'Radio Castilla-La Mancha' que al fallecido «le llegó algún disparo y sus compañeros trataron de resguardarlo debajo de un árbol, pero un dron ruso terminó por acabar con la vida de Juan Luis». El trágico suceso ocurrió en la madrugada del sábado al domingo y fueron sus propios compañeros del Ejército ucraniano los que dieron la fatal noticia a la madre del albaceteño.

Ampliar

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha publicado un mensaje en redes sociales en la que también confirmaba la trágica noticia. «Recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento» de Amador Matías «mientras rescataba heridos en Ucrania». «Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados».

Recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, de Villapalacios, mientras rescataba heridos en Ucrania.



Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados.… — Paco Núñez (@paconunez_) September 23, 2025

En ese sentido, tal y como publica 'El diario digital de Albacete', sus conocidos lo definen como un «hombre comprometido y valiente». Señalan también su fuerte sentido del deber, recordando que «siempre decía que retirarse era de cobardes y que no lo iba a hacer nunca».

Su hermano Miguel Ángel explica, por su parte, que Juan Luis, que falleció «el primer día que volvió al frente», viajó a Ucrania en octubre del año pasado con la convicción de «defender» Europa de la amenaza rusa. Asimismo, contó que su propia familia desconocía que había regresado a la contienda a mediados de este mes y sólo supo de su decisión cuando ya se encontraba de nuevo en Ucrania tras firmar un segundo contrato con el Ejército de este país.