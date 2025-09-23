La OTAN avisa a Rusia de que su compromiso con el Artículo 5 «está blindado», tras la incursión de tres cazas en Estonia

El Consejo de la Alianza Atlántica se ha vuelto a reunir este martes a petición de Estonia, tras la invasión de su espacio aéreo de ... aeronaves rusas. Esta incursión es la segunda que lleva a cabo Moscú en tan sólo dos semanas y según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, «forma parte de un patrón más amplio de una actitud cada vez más irresponsable por parte de Rusia». En declaraciones este martes, Rutte ha asegurado que «Rusia tiene toda la responsabilidad de estas acciones, que suponen una escalada, arriesgan un fallo de cálculos y ponen en riesgo vidas. Deben parar», ha zanjado.

El incidente tuvo lugar el 19 de septiembre, cuando tres aeronaves rusas armadas, del modelo MiG-31, violaron el espacio aéreo de Estonia durante diez minutos. Estos cazas supersónicos fueron «rápidamente interceptados y escoltados» fuera del espacio aéreo europeo por las fuerzas de la OTAN, asegura Rutte. Esta incursión se suma a la que tuvo lugar el 10 de septiembre, cuando varios drones rusos violaron el espacio aéreo polaco. «Numerosos aliados, incluidos Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega y Rumanía, también han experimentado violaciones de su espacio aéreo», afirma el jefe político de la Alianza, quien ha reiterado que Rusia «debe detener» este tipo de acciones.

Mientras, la respuesta de la OTAN «sigue siendo robusta». Recientemente, tras la incursión en Polonia, la Alianza anunció su intención de lanzar una misión militar llamada 'Centinela del Este' para reforzar sus capacidades en el flanco Este y disuadir cualquier amenaza por parte de Moscú, con defensa antiaérea y tropas. «Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y sus aliados utilizarán, de acuerdo con la ley internacional, cualquier herramienta militar y no militar necesaria para disuadir cualquier amenaza. Nuestro compromiso con el Artículo 5 está blindado»

Rutte también ha dirigido un mensaje al Kremlin asegurando que los aliados «no se dejarán amedrentar por estos u otros actos irresponsables de Rusia» y que su apoyo a Ucrania se mantendrá. «Su seguridad contribuye a la nuestra, en el ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa contra la brutal y no provocada guerra de agresión de Rusia».