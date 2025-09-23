Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. REUTERS

La OTAN avisa a Rusia de que su compromiso con el Artículo 5 «está blindado», tras la incursión de tres cazas en Estonia

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, asegura que la respuesta de la organización militar seguirá siendo «rápida y robusta» ante cualquier amenaza

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:47

El Consejo de la Alianza Atlántica se ha vuelto a reunir este martes a petición de Estonia, tras la invasión de su espacio aéreo de ... aeronaves rusas. Esta incursión es la segunda que lleva a cabo Moscú en tan sólo dos semanas y según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, «forma parte de un patrón más amplio de una actitud cada vez más irresponsable por parte de Rusia». En declaraciones este martes, Rutte ha asegurado que «Rusia tiene toda la responsabilidad de estas acciones, que suponen una escalada, arriesgan un fallo de cálculos y ponen en riesgo vidas. Deben parar», ha zanjado.

