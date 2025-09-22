Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen difundida por la Fuerza Aérea Sueca muestra un avión de combate ruso MIG-31 sobrevolando el mar Báltico tras violar el espacio aéreo estonio. Afp

Polonia «derribará» aviones rusos que irrumpan en su espacio aéreo si tiene el respaldo de la OTAN

El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este asunto después de las repetidas injerencias de aeronaves y drones de Moscú sobre el Báltico

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:06

Aunque en el calendario se acerca el frío, la temperatura en los cielos del mar Báltico no deja de subir. La incursión de aviones y ... drones rusos en el espacio aéreo de países de la OTAN está este lunes sobre la mesa en el preámbulo de la Asamblea General de la ONU. La tensión va en aumento. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha ordenado a su ejército «derribar cualquier objeto volador que viole» sus fronteras. A esa advertencia en voz alta, siguió una petición en un tono más moderado: para actuar, según reconoció, necesita «estar absolutamente seguro de que todos los aliados de la OTAN tratarán este asunto de la misma manera». Quiere respaldo. El presidente checo, Petr Pavel, también apuesta por disparar contra los intrusos. Y Donald Trump ha dicho que responderá si un aliado es atacado por Rusia, que niega ser responsable de esas infracciones aéreas y que acusa a Occidente de «agravar la tensión con estas acusaciones».

