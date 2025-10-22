Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, con gesto de preocupación al escuchar la condena del pasado septiembre al expresidente francés. EP

Sarkozy, auge y caída de un presidente carismático

Tras haber dirigido con gran ambición el país galo entre 2007 y 2012, el político ahora preso en La Santé ha arrastrado a la derecha tradicional hacia el declive a causa de sus casos de corrupción

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:08

Comenta

El mito de Ícaro resulta idóneo para describir la trayectoria de Nicolas Sarkozy. Su ingreso en prisión este martes -siendo el primer exjefe del Estado ... galo en ser encarcelado en la historia de la Quinta República- supone la caída definitiva hacia el infierno (político) del que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012. A pesar de haber llevado las riendas del país vecino con gran ambición y de haber logrado que resistiera al impacto de la crisis financiera de 2008, su reputación quedó, primero, manchada por su gusto por el lujo. Y luego se ha visto arruinada por sus condenas judiciales en tres casos de corrupción, siendo la trama libia el más grave de todos ellos.

