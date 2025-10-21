Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El exterior de la prisión La Santé fuertemente custodiada a la llegada de Sarkozy. Reuters

Así es la prisión de La Santé donde ha ingresado Sarkozy

El expresidente francés se encuentra en una celda individual con ducha propia, teléfono, así como televisión y frigorífico de pago

Alin Blanco

Martes, 21 de octubre 2025, 19:57

Una celda individual de entre 9 y 12 metros cuadrados, teléfono fijo, ducha y televisión por 14 euros al mes. Así es la celda de ... la prisión parisina La Santé en la que Nicolás Sarkozy, el expresidente de Francia ha entrado este martes. Allí cumplirá la pena de cinco años a la que fue condenado el pasado 25 de septiembre por la financiación irregular de la campaña en la que salió elegido jefe del Elíseo en 2007. No obstante, es posible que en un mes salga a la calle si prosperan lo recursos de sus abogados.

