Vladímir Putin y Donald Trump, en su encuentro del pasado agosto en Alaska. EFE

Prosiguen pese a las dudas los preparativos para la reunión entre Putin y Trump en Budapest

Los mensajes de Rusia y Hungría chocan con las informaciones procedentes de la Casa Blanca, que apuntaban el martes a la cancelación del encuentro ante la negativa del Kremlin a hacer concesiones en Ucrania

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:36

Comenta

El esperado encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest sigue preparándose. Así lo ha confirmado el viceministro ... de Asuntos Exteriores de Moscú que ha apuntado a agencias de noticias del país que por ahora «continúan los preparativos para la cumbre». Él mismo ha señalado que no ve «obstáculos significativos (para el encuentro), la cuestión está en que los parámetros, determinados por los presidentes (ruso y estadounidense) de Anchorage, estos marcos se llenen de aspectos concretos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

