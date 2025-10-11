Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plata para Sara Alonso en la Golden Trail World Series
Andrej Babis conversa con periodistas frente a la sede de su partido. EP

El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

Se prevé que el multimillonario, que ya fue primer ministro de 2017 a 2021, sea el jefe del Ejecutivo del tripartito

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:06

Comenta

El multimillonario populista Andrej Babis ha llegado a un acuerdo con dos partidos euroescépticos para el reparto de ministerios de un eventual nuevo tripartito checo, ... una semana después de que su Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, que en checo significa 'sí') ganara las elecciones legislativas. El futuro gabinete contaría con dieciséis miembros, de los cuales nueve pertenecerían a las formación de Babis, cuatro para los antisistema y euroescépticos Motoristé (Los Motoristas) y tres a la formación ultranacionalista y xenófoba SPD, que además obtendría la presidencia de la Cámara de Diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6

    Acuerdo histórico de Sapa con el Ejército de EE UU. ¿Qué supone para Euskadi y qué consecuencias tiene?
  7. 7 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  8. 8 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  9. 9

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo