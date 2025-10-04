Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Andrej Babis celebra su victoria. Reuters

El populista y euroescéptico Andrej Babis gana las elecciones checas

El ex primer ministro avanzó que hablará con la extrema derecha del SPD, entre otras fuerzas, aunque aspira a gobernar en solitario

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:50

Comenta

El partido populista del multimillonario Andrej Babis sería el ganador de las elecciones legislativas en la República Checa con el 89,14% de los votos ... escrutados, a la espera de saber cómo será de abultada la victoria del «Trump checo» y si podrá formar un gobierno en solitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  10. 10 Cortes de tráfico, calles cerradas y cambios en parkings: así afectará la Media Maratón de mañana a la circulación en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El populista y euroescéptico Andrej Babis gana las elecciones checas

El populista y euroescéptico Andrej Babis gana las elecciones checas