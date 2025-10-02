Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Personas pasan junto a carteles electorales en una calle de Praga. EFE

Chequia elige entre el europeísta Fiala y la opción prorrusa de Babis

Un total de 26 partidos participan este viernes y sábado en unos comicios cruciales en los que parte con una ligera ventaja en las encuestas el exmandatario afín a Moscú

T. Nieva

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:01

El multimillonario populista Andrej Babis parte como favorito en las encuestas de las elecciones legislativas que se celebran este viernes y sábado en la República ... Checa. Tras cuatro años en la oposición, Babis, que fue primer ministro checo entre diciembre de 2017 y 2021, aspira a volver al poder y desbancar al actual jefe de Gobierno, el conservador Petr Fiala, debilitado por su impopularidad.

