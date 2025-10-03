Merz propone un «nuevo comienzo» en el 35 aniversario de la reunificación de Alemania

El canciller federal, el conservador Friedrich Merz, ha llamado a los ciudadanos germanos a esforzarse por lograr una nueva unidad de Alemania con motivo del ... 35 aniversario de la reunificación nacional, tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la comunista República Democrática Alemana. «Atrevámonos a emprender un nuevo comienzo», dijo el mandatario en su discurso durante los actos de celebración en la localidad de Sarrebruck.

«Tras 35 años de unidad alemana y en un momento difícil para nuestro país, debemos reorganizarnos y mirar hacia el futuro con confianza y energía. Hagamos un esfuerzo conjunto por lograr una nueva unidad en nuestro país», dijo el jefe del Gobierno germano cuando Alemania afronta un futuro incierto ante la guerra de Rusia en Ucrania, las complicadas relaciones con Estados Unidos y la crisis económica nacional que dura ya tres años.

El líder de los cristianodemócratas germanos solo hizo una breve referencia en su intervención al valor demostrado por el pueblo de la RDA durante la revolución pacífica de 1989 y a la reunificación alemana del 3 de octubre de 1990. Calificó el aniversario como un «día festivo». Sin embargo, también recordó los malentendidos mutuos y la experiencia de discriminación individual sufrida por los ciudadanos de Alemania Oriental.

«Recordemos la confianza con la que nuestros compatriotas de Alemania Oriental se atrevieron a emprender su viaje hace 35 años», señaló Merz, quien subrayó que el espíritu positivo puede liberar energía, mientras que «el pesimismo y el lloriqueo» la desperdician. La gente debe confiar en su capacidad para cambiar y no dejarse paralizar por los miedos, añadió el jefe del Ejecutivo federal.

Tras afirmar que, pese a todo, «se puede hablar de un éxito de la reunificación alemana», Merz abordó los problemas del presente. «Vivimos el otoño de 2025 como un momento decisivo para nuestro país», afirmó. «Nuestra nación se encuentra en medio de una fase importante, quizá decisiva, de su historia reciente».

Merz añadió que Alemania y Europa se encuentran bajo una fuerte presión. «Se están formando nuevas alianzas de autocracias en nuestra contra que atacan la democracia liberal como forma de vida», afirmó Merz, quien comentó que «se está reescribiendo el orden económico mundial, se están erigiendo barreras arancelarias y el egoísmo se está intensificando. Quizás por eso también nos hemos debilitado económicamente».

«Muchas cosas deben cambiar»

El canciller federal renovó además su llamamiento a favor de las reformas. «Muchas cosas deben cambiar si queremos que muchas cosas sigan siendo tan buenas o incluso mejoren, como lo han sido hasta ahora en nuestro país», dijo, a la vez que demandó que todos comprendan la dimensión del problema y el hecho de que Alemania quiere seguir siendo un país europeo, democrático, constitucional, económicamente fuerte y social.

Como tarea prioritaria formuló la ampliación de la defensa del país, que vinculó al llamamiento a asumir responsabilidades y prestar un servicio militar voluntario. Además, Merz reafirmó los objetivos de recuperar la fortaleza económica con la tecnología más moderna, reducir la «tutela» estatal y reformar el estado social para ayudar realmente a los más necesitados, aunque no quiso dar detalles sobre sus planes.

Invitado como orador extraordinario en el evento, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento a la defensa de la democracia en Europa, tanto ante quienes la amenazan desde el interior como ante quienes la tratan de socavar desde dentro. «Si los europeos no despertamos y decimos: queremos recuperar el control sobre nuestra democracia, les digo desde ya que, dentro de diez años, todos los que juegan con esta infraestructura habrán ganado», afirmó el presidente francés.

«Y seremos un continente como muchos otros, lleno de teóricos de la conspiración, extremistas, ruido e ira», destacó el máximo mandatario galo, para el que si se pretende garantizar el orden democrático, la ciencia y el conocimiento, la cultura, la educación y el aprendizaje deben volver a ocupar un lugar central.

Sin embargo, la democracia en Europa no solo se ve amenazada desde fuera, sino también desde dentro, advirtió el jefe del Elíseo. Se están sembrando dudas sobre el Estado de derecho y se habla de manipulaciones por parte de los gobiernos, afirmó Macron, quien subrayó que el debate público ha dado paso a un debate lleno de odio y violencia contra los gobernantes, avivado por las redes sociales.

Mientras tanto, un sondeo realizado con motivo del 35 aniversario de la reunificación de Alemania revela que el 30% de los ciudadanos considera que hay más cosas que separan de las que unen a los alemanes del este y el oeste. Solo un 16% estima que predominan los factores que los unen. El Politbarometer, el barómetro político de la cadena pública de televisión ZDF, revela sin embargo que nueve de cada diez alemanes defiende la reunificación.

Pero también que el 47% de los alemanes occidentales y el 57% de los alemanes orientales piensan que la mayor parte de los problemas derivados del proceso de reunificación aún no se ha resuelto. En otro sondeo de la cadena ARD, el 61% de los encuestados afirma sentirse satisfecho o muy satisfecho con la situación de la unidad alemana, mientras un 34% declara sentirse poco o nada satisfecho con el momento actual de la reunificación.