Macron y Merz respaldan al presidente de Polonia ante la amenaza de drones rusos

El presidente de Polonia, Karold Nawrocki, realizó este martes su primer viaje oficial a París y Berlín. Su reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, ... y con el canciller alemán, Friedrich Merz, -y también con el jefe del Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier- tuvo lugar en plena crisis por la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. Ambos encuentros sirvieron para que las dos principales potencias de la Unión Europea (Francia y Alemania) reiterasen su apoyo a Polonia ante la amenaza que supone el Kremlin.

Después de sus respectivas reuniones con Merz y Steinmeier al mediodía, el neoconservador Nawrocki viajó a la capital francesa, donde fue recibido durante la tarde en el Elíseo. Más allá de las respectivas fotografías oficiales, ambos encuentros resultaron discretos, sin declaraciones a la prensa. Según el comunicado del gabinete de Macron, el cara a cara entre el mandatario galo y el polaco sirvió para tratar el «apoyo a Ucrania» y «la seguridad y la defensa, especialmente tras la incursión de los drones rusos en territorio polaco».

Diecinueve aeronaves no tripuladas pertenecientes a Rusia violaron el espacio aéreo de Polonia durante la madrugada del 9 al 10 de septiembre, según denunciaron las autoridades de Varsovia. Parte de esas naves fueron abatidas por cazas de la OTAN presentes en el espacio aéreo polaco. A pesar de que no era la primera vez en que estos robots -utilizados constantemente para bombardear Ucrania- penetraban en áreas de Polonia, ese grave incidente aumentó la tensión entre Moscú y los países del Viejo Continente.

Tres días después de esa incursión, Rumanía indicó el pasado sábado que otro dron ruso se había introducido en su espacio aéreo, a pocos kilómetros de la frontera ucraniana. Bucarest reaccionó sin titubeos y convocó al embajador ruso en la capital rumana. El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó el lunes por la noche de la detención de dos bielorrusos acusados de haber utilizado un dron «que sobrevoló encima de edificios gubernamentales y del Belvedere», un conocido palacio neoclásico en Varsovia. Este momento de tensión ha coincidido con un importante ejercicio militar conjunto de los ejércitos ruso y bielorruso, que suele celebrarse una vez cada cuatro años y que en esta ocasión se realiza, en parte, en Bielorrusia, con una participación total de 100.000 soldados.

Reacciones Francia alerta sobre «una intimidación creciente por parte de Moscú», mientras Trump cree que todo se debió a «un error»

Ambiente bélico En paralelo, Rusia y Bielorrusia realizan maniobras militares conjuntas con 100.000 soldados

Después de la incursión de los drones rusos en Polonia, Alemania y Francia reaccionaron de forma enérgica. Por un lado, Berlín anunció que alargaba su misión de protección del espacio aéreo polaco y que aumentaba de dos a cuatro sus cazas desplegados en ese país. Por el otro, París envió tres aviones 'Rafale' y convocó al embajador de Rusia en la capital francesa, después de unos hechos considerados como «una intimidación creciente» por parte de Moscú, según Jean-Noël Barrot, ministro galo en funciones de Asuntos Exteriores. En cambio, el presidente estadounidense, Donald Trump, quitó hierro a lo sucedido y consideró que se debía «a un error» por parte del ejército ruso.

División interna polaca

Ese incidente, así como la solidaridad expresada por sus socios europeos, llegan tras unas últimas semanas en Polonia marcadas por la reciente bicefalia en la cúspide del país. Desde que Nawrocki asumió su cargo a principios de agosto, han resultado constantes los rifirrafes entre el nuevo presidente, miembro del partido Ley y Justicia (PiS, afín a la derecha radical), y el centrista Tusk.

Esta situación ha incomodado a sus aliados en la OTAN. Macron y Merz prefieren trabajar con el primer ministro polaco, mientras que Trump prioriza sus vínculos con el nacionalista Nawrocki, quien nunca ha escondido su admiración por el inquilino de la Casa Blanca.