El líder de D66, Rob Jetten, tras conocerse los primeros resultados, que dan 26 escaños a su partido. EFE

Los liberales frustran las aspiraciones ultras en Países Bajos para alivio de la UE

El empate virtual entre D66 y el Partido por la Libertad dificulta la llegada al poder de los populistas, que pierden once escaños

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:13

Comenta

Con un empate virtual entre el Partido por la Libertad (PVV) -la formación del ultraderechista Geert Wilders- y los liberales Demócratas 66 (D66) en las ... elecciones celebradas el miércoles en Países Bajos, la atención se centra ahora en el recuento de votos. Los liberales (16,9% de los sufragios) aventajaban al cierre de esta edición a los populistas (16,7%) por poco más de 15.000 papeletas, aunque ambos obtendrían con estos números 26 escaños. Estos resultados suponen un mazazo para Wilders, que pierde 11 asientos en el Parlamento neerlandés, y este retroceso unido al veto de los grupos tradicionales enfrían las posibilidades del líder ultraderechista de formar parte de la futura coalición de gobierno.

