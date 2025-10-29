Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ultra Geert Wilders llega al Ayuntamiento de La Haya para depositar su voto. AFP

Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas

Los sondeos electorales apuntan hacia un Gobierno de coalición entre grupos moderados sin contar con los extremistas de Wilders

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:27

A pesar de que las encuestas dieron durante meses la victoria al ultraderechista Geert Wilders y a su formación, el Partido Por la Libertad (PVV), ... los sondeos a pie de urna en la elecciones celebradas este miércoles en Países Bajos apuntan a un triunfo de los liberales progresistas del D66, liderados por Rob Jetten. Obtendrían 27 escaños de los 150 que componen la Cámara. El grupo ultra se quedaría en 25, doce menos que los logrados en los anteriores comicios. Si se confirma este resultado, supondría un frenazo en seco para una formación de tinte xenófobo. Todo se encamina hacia un Gobierno de coalición entre grupos moderados y en la que no entraría Wilders.

