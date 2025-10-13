El jefe de la Inteligencia alemana cree que la OTAN está «en el punto de mira» ruso

El nuevo jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Martin Jäger, ha advertido de que la confrontación entre Occidente y Rusia ya ha comenzado y ... podría derivar en una guerra abierta en cualquier momento. «No debemos relajarnos pensando que un posible ataque ruso no se producirá antes de 2029. Ya estamos en el punto de mira», afirmó el presidente del BND en una intervención ante el Bundestag, el Parlamento federal.

El enemigo «no conoce el descanso ni momentos de tregua», afirmó el máximo responsable de la agencia exterior de espionaje en una comparecencia a petición de los diputados. «En Europa reina, en el mejor de los casos, una paz fría que, en cualquier momento, puede convertirse en una confrontación candente. Debemos prepararnos para un nuevo agravamiento de la situación», destacó Jäger.

Las acciones de Rusia «están destinadas a socavar la OTAN, desestabilizar las democracias europeas, dividir e intimidar a nuestras sociedades», prosiguió Jäger, quien advirtió a los miembros de la Cámara Baja alemana que, «para alcanzar este objetivo, Rusia no dudará, si es necesario, en entrar en conflicto militar directo con la OTAN» e iniciar una guerra con la Alianza Atlántica.

«Europa debe quedar paralizada por el miedo y la inacción y verse abocada a la rendición», afirmó Jäger sobre los planes de Rusia. «Así, en Moscú calculan que tienen posibilidades reales de ampliar su zona de influencia hacia Occidente y hacer que Europa, económicamente muy superior, dependa de Rusia», comentó el jefe de los servicios de inteligencia exteriores germanos.

Explicó que, para conseguir sus objetivos, Moscú recurre sistemáticamente, entre otras cosas, al espionaje, al sabotaje, a la provocación y al asesinato por encargo de opositores, así como al uso de drones en el espacio aéreo extranjero para combatir a los que considera sus enemigos. Jäger hizo estas declaraciones en el marco de una audiencia pública en la que los jefes de los tres servicios secretos federales se pronunciaron públicamente en el Bundestag sobre la situación actual en materia de amenazas.

En la sesión del comité de control parlamentario, respondieron también a las preguntas de los diputados Sinan Selen, jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), los servicios secretos interiores germanos, y la presidenta del Servicio Militar de Contrainteligencia (MAD), Martina Rosenberg. Por regla general, los jefes de los servicios secretos solo se pronuncian en reuniones estrictamente confidenciales del comité de control. Sin embargo, una vez al año, la comparecencia tiene lugar públicamente en el pleno del Bundestag.

Más competencias

Ante los riesgos y amenazas descritos, el jefe del BND exigió más competencias para el Servicio Federal de Inteligencia. «En este sentido, vemos una necesidad considerable de reajuste», afirmó. El control parlamentario y judicial del trabajo del BND es «enormemente importante» para dotar al servicio de «legitimidad y seguridad en la actuación». «Sin embargo, el esfuerzo que supone el control consume muchos recursos», añadió Jäger.

Jäger advirtió contra cualquier tipo de indulgencia con Rusia. «La indulgencia es interpretada como debilidad por adversarios como Rusia», destacó el jefe del BND, quien comentó que su agencia debe y va a «ser más operativa y estar más conectada con sus servicios europeos e internacionales asociados».

«La propia fortaleza y la cooperación internacional son condiciones indispensables», subrayó Jäger al destacar la importancia del intercambio de información entre agencias de inteligencia amigas. Alemania es un actor global y, por lo tanto, debe reflejar algo más que la evolución en el flanco oriental del territorio de la alianza, señaló el presidente del BND, que asumió el cargo el mes pasado.