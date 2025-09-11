Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Nada más perder su inmunidad parlamentaria por decisión del Bundestag, agentes de la Policía germana han procedido este jueves al registro de las oficinas y ... vivienda del diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Maximilian Krah, sospechoso de dejarse sobornar por China y de lavado de dinero. «Se trata de un intento de intimidación política. Observo relajado la investigación», ha declarado el polémico político de la formación xenófoba y antieuropea.

Krah había perdido su inmunidad parlamentaria poco antes, después de que la presidenta del Bundestag, la cristianodemócrata Julia Klöckner, autorizara una votación para retirar sus privilegios a Krah, que fue secundada por todos los grupos parlamentarios. Únicamente sus compañeros de AfD protestaron. «La retirada de la inmunidad y, sobre todo, el registro de sus oficinas y residencia privada son un acto de suma gravedad», han anunciado en un comunicado los dos líderes de la formación, Alice Weidel y Tino Chrupalla.

La decisión parlamentaria es consecuencia de la apertura de una investigación contra Krah por parte de la Fiscalía de Dresde por corrupción y blanqueo de capitales en relación con pagos chinos contra el político de AfD. Según la información disponible, los cargos se refieren a su anterior mandato como eurodiputado. El Ministerio Público quiere ahora indagar si «existen motivos suficientes para presentar cargos o si se debe archivar el caso». Los registros se han llevado a cabo de manera simultánea en Berlín, Dresde y Bruselas por orden de la Audiencia Superior de la capital sajona y con la colaboración de Eurojust y la justicia belga.

El antiguo secretario personal de Sebastian Krah, un ciudadano de nacionalidad china, es procesado actualmente en Alemania como sospechoso de espionaje para los servicios de inteligencia de Pekín. En ese proceso, Krah hizo uso de su derecho a no declarar cuando se le preguntó sobre posibles pagos del exempleado. También está acusada una presunta cómplice del antiguo empleo de Krah.

Esta trabajaba para una empresa de logística que opera, entre otros lugares, en el aeropuerto de Leipzig/Halle, y admitió haber pasado información al acusado chino. Al mismo tiempo, insistió en que no sabía nada de su posible actividad como agente. La Fiscalía Federal considera que se trata de un caso «especialmente grave». En caso de ser condenado, Jian G., el antiguo colaborador de Krah se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión. Hasta finales de septiembre hay programadas otras siete vistas en el juicio.

Información reservada

Krah fue miembro del Parlamento Europeo entre 2019 y 2025 y miembro de la Comisión de Comercio Internacional, así como de las subcomisiones de Derechos Humanos y Seguridad y Defensa. También formó parte de la delegación para las relaciones con los Estados Unidos. En las elecciones al Bundestag de febrero, ganó un escaño directo en una circunscripción del Estado federado germano oriental de Sajonia. Su colaborador chino está acusado de aprovechar el paso de Krah por el Europarlamento de Estrasburgo para suministrar a Pekín información reservada del trabajo de esa cámara.

Jian G. aprovechó también su trabajo en la oficina en Bruselas de Krah para elaborar amplios dosieres sobre la cúpula de Alternativa para Alemania y espiar a disidentes chinos activos en Europa. La Fiscalía Federal estima que el colaborador chino del político ultraderechista comenzó ya en 2002 sus actividades de espionaje para Pekín y que sobornaba regularmente al político de AfD con dinero que le proporcionaban sus superiores de los servicios de inteligencia en China.