Maximilian Krah, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania. AFP

Investigan por corrupción y lavado de dinero a un diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania

Los fiscales germanos acusan a Sebastian Krah de dejarse sobornar regularmente por China

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:34

Nada más perder su inmunidad parlamentaria por decisión del Bundestag, agentes de la Policía germana han procedido este jueves al registro de las oficinas y ... vivienda del diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Maximilian Krah, sospechoso de dejarse sobornar por China y de lavado de dinero. «Se trata de un intento de intimidación política. Observo relajado la investigación», ha declarado el polémico político de la formación xenófoba y antieuropea.

