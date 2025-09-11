Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Logo de la empresa de armamento israelí Elbit Systems. Reuters

Un español detenido en Alemania por atacar una empresa de armamento israelí

La Fiscalía acusa a los cinco arrestados de formar parte de una organización criminal y de daños superiores a un millón de euros

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:10

Cinco personas, entre ellas una de nacionalidad española, han sido detenidas en Alemania tras el ataque contra la firma armamentística israelí Elbit Systems en la ... localidad germana de Ulm, al sur del país. Todos ellos han sido acusados por la Fiscalía encargada del caso de formar parte de una organización criminal, allanamiento de morada y daños materiales, según ha anunciado este jueves un portavoz de la misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

