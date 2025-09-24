Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Colas en el aeropuerto de Bruselas a causa del ciberataque. Reuters

Detenido un hombre en el Reino Unido por el ciberataque que provocó el caos aéreo en media Europa

El sospechoso, de unos 40 años, se encuentra ya en libertad bajo fianza y no ha trascendido el papel que desempeñó en la acción

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:22

Un hombre ha sido detenido en el Reino Unido en relación con un ciberataque que durante varios días ha provocado retrasos y cancelaciones en aeropuertos ... europeos de gran afluencia, entre ellos Heathrow, Bruselas, Berlín y Dublín. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles que el arresto de esta persona tuvo lugar el martes por la noche en la localidad inglesa de West Sussex y que el sospechoso, un hombre de unos 40 años, fue puesto en libertad bajo fianza mientras avanza la investigación.

