Decenas de miles de personas secundan la huelga general en Francia

Decenas de miles de personas se manifiestan desde este jueves por la mañana en Francia en el marco de una huelga general, convocada por todos ... los grandes sindicatos. El seguimiento del paro nacional está siendo importante en el sector ferroviario, de los transportes metropolitanos -especialmente en el metro de la región de París- y en la educación pública, con porcentajes de huelguistas que oscilan entre el 17%, según el Gobierno, y el 33%, según los organizadores.

Las principales organizaciones de trabajadores han convocado manifestaciones en 250 localidades. Las primeras marchas empezaron a media mañana en ciudades, como Marsella, Lyon, Grenoble o Montpellier. La más multitudinaria está previsto que tenga lugar en París, donde empezará a las dos del mediodía en la Plaza de la Bastilla. Antes del inicio de las protestas declaradas, el Ministerio del Interior contabilizó diez mil manifestantes en piquetes, cortes de carreteras o bloqueos en las entradas de institutos y universidades. Esas acciones ya se habían producido el 10 de septiembre en el marco del movimiento ciudadano 'Bloquearlo todo', que sacó a la calle a más de 200.000 personas.

Estas acciones han resultado esta vez «menos intensas de lo que habíamos previsto», ha indicado a media mañana el ministro del Interior, Bruno Retailleau. Cerca de un centenar de personas (15 de ellas en París) han sido detenidas, según datos comunicados a la una del mediodía por el Ministerio del Interior. El actual Gobierno en funciones ha desplegado 80.000 policías para gestionar esta jornada de protestas. Las estimaciones gubernamentales apuntan a que será la más multitudinaria en Francia desde la primavera de 2023.