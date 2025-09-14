Lecornu busca reeditar en Francia la coalición entre conservadores para salvar a Macron

El flamante primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha priorizado en los primeros días en el cargo las reuniones con los barones de los partidos ... afines al presidente, Emmanuel Macron, y de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). Antes de empezar unas difíciles negociaciones presupuestarias con las oposiciones, el hasta ahora titular de Defensa, que tomó posesión el miércoles y aún no ha compuesto su Gobierno, quiere tapar las grietas de la anterior coalición gubernamental, y que probablemente revalidará.

Hasta 13 diputados de LR (con un total de 49) votaron en contra y nueve se abstuvieron el lunes en el voto de confianza al que se sometió François Bayrou. Esa pérdida de apoyos en las filas conservadoras contribuyó al contundente revés sufrido en la Asamblea Nacional por el líder del MoDem, que se vio obligado a dimitir. Aunque no ha comentado en público el nombramiento de Lecornu, Macron explicó a un puñado de reporteros galos en una entrevista en 'off' que uno de los objetivos del nuevo responsable del Gobierno es «dirigir y coordinar» la alianza entre el centro-derecha macronista y los conservadores de LR.

Lecornu, de 39 años, cuenta con un buen perfil para ello. No solo se trata de uno de los escuderos más fieles del jefe del Estado, sino que desde su adolescencia y hasta los 30 años formó parte de las filas conservadoras. Además, ha sido el único dirigente que ha estado presente en todos los gobiernos desde que Macron llegó al Elíseo en 2017. No obstante, esto no le garantiza mejor suerte que sus predecesores —Michel Barnier solo duró tres meses y Bayrou, menos de nueve— en las complejísimas negociaciones presupuestarias con el Partido Socialista (PS) y la extrema derecha de Marine Le Pen.

¿Concesiones a los socialistas?

Tras el fracaso del veterano Bayrou, el presidente apuesta por un perfil continuista, más allá de la diferencia de la edad —Lecornu es el tercer primer ministro más joven en la historia de la Quinta República—. Sin duda, supone un riesgo teniendo en cuenta la importante contestación a la que hace frente, tanto en el Parlamento como en la opinión pública.

El responsable del Ejecutivo prometió en su primer discurso «una ruptura» respecto a lo intentado por Bayrou. Los medios galos han interpretado esa promesa como la posibilidad de que haga concesiones al PS, por ejemplo, creando un impuesto especial para los patrimonios más acaudalados, en aras de suavizar su oposición. De momento, ya ha anunciado su intención de retirar la propuesta de eliminar dos días festivos del calendario laboral y se ha comprometido a poner fin a los privilegios vitalicios de los exministros. ¿La considerable experiencia de este joven dirigente le servirá para evitar una muerte súbita en la Asamblea? Las próximas semanas y meses lo dirán.

Nacido en el norte de la región de París en 1986 y licenciado en Derecho, además de reservista de la Gendarmería, Lecornu ha ejercido como asistente parlamentario, consejero ministerial, alcalde, senador… Su membresía en LR también le permitió tejer una buena relación con el expresidente Nicolas Sarkozy, con el que se reunió el jueves en uno de sus primeros encuentros como responsable del Ejecutivo.

Lecornu se sumó al macronismo tras el fracaso de la campaña presidencial de François Fillon, salpicado a principios de 2017 por el escándalo de los empleos ficticios de su mujer y sus hijos en el Parlamento francés. Primero empezó como secretario de Estado en el Ministerio de Ecología y luego dio el salto a Territorios. También se había encargado de la compleja cartera de Ultramar antes de asumir Defensa.

Campaña contra los 'chalecos amarillos

Tras convertirse en la primavera de 2022 en el ministro de Defensa más joven en la historia contemporánea de Francia, Lecornu ha sido el gran artífice del incremento de las inversiones armamentísticas para hacer frente al desafío de la guerra de Ucrania. Llevó su firma en 2023 la ley de programación militar, cuya finalidad era que en 2030 el gasto castrense fuera de 64.000 millones de euros, el doble que en 2017. Un objetivo finalmente adelantado tres años.

No obstante, el nuevo responsable del Ejecutivo no se ganó la confianza de Macron gracias a su gestión de las Fuerzas Armadas, sino unos años antes con su implicación en la organización del 'gran debate', una iniciativa (con un éxito más que relativo) con la que intentó responder a la revuelta de los 'chalecos amarillos' a principios de 2019. Curiosamente, este dirigente, bastante discreto a nivel mediático, asume su mayor responsabilidad en un momento en que vuelve a hervir una de las sociedades más bulliciosas de Europa.

Su toma de posesión coincidió el miércoles con las protestas en contra de la austeridad del movimiento ciudadano 'Bloquearlo todo'. El jueves de la semana que viene se enfrentará a una huelga nacional respaldada por todos los sindicatos. «No aceptaremos que el mundo del trabajo sea el sacrificado por la reducción del déficit público», advirtió el viernes Marylise Léon, líder de la organización sindical CFDT, que cuenta con el mayor número de afiliados en el país. Tras haberse reunido con el nuevo primer ministro, esta dirigente confirmó que su sindicato se lanzará a la calle en este acalorado inicio de mandato de Lecornu.