Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Servicios militares y de emergencia intervienen tras la violación del espacio aéreo polaco. EFE

¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

El interés de Bruselas por el proyecto se ha disparado tras la cadena de incidentes con aparatos no tripulados en Escandinavia y los países bálticos que evidencia la creciente amenaza rusa

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:34

La Comisión Europea abraza la propuesta de los países bálticos de crear un 'muro antidrones' para blindar la frontera oriental de la UE, después de ... que varios Estados miembros hayan sufrido en las últimas semanas violaciones de su espacio aéreo y actividades sospechosas con estos aparatos no tripulados por medio. El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, se reunió el viernes con ministros de los países que limitan con Rusia y Bielorrusia para abordar una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas ante la creciente amenaza que representa Moscú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  2. 2 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  3. 3

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  6. 6

    Cuando la herencia no descansa en paz
  7. 7

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  8. 8

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿En qué consiste el 'muro antidrones' que quiere levantar Europa?

¿En qué consiste el &#039;muro antidrones&#039; que quiere levantar Europa?