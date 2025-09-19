Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE

La Unión Europea asegura que la incursión de Moscú es «otra provocación inaceptable» y estudia la respuesta

Bruselas señala que la nueva provocación de Putin «pone de relieve una vez más la urgente necesidad de reforzar el flanco oriental y profundizar la cooperación en defensa«

E. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:25

Mientras la OTAN analiza las últimas violaciones aéreas rusas en Polonia y Estonia -dos aliados que han invocado el artículo 4, que llama a todos ... los socios a consultas-, los líderes de la Unión Europea se reunirán el 1 de octubre en Copenhague para acordar una «respuesta colectiva» a Moscú. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recordó este viernes que las intromisiones de drones y cazabombarderos no afectan solo a las fronteras de la Alianza Atlántica, sino también a las de la UE.

