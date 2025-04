La breve tregua en Ucrania se esfuma y pone en entredicho la mediación de EE UU

Las bombas abonan el odio, que permanece en la tierra mucho más tiempo que las guerras. La breve tregua de 30 horas anunciada por Vladímir ... Putin, presidente ruso, para celebrar la Pascua terminó en la medianoche del domingo al lunes. Moscú ni contempló la propuesta del máximo mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, que puso sobre la mesa ampliar el alto el fuego 30 días, tal y como había planteado la pasada semana su homólogo estadounidense, Donald Trump. «Si hay silencio por la otra parte, responderemos con silencio», se comprometió el líder kievita, en referencia al cese temporal de los ataques. Pero no hubo silencio en el frente, donde los dos países se acusan de haber roto la tregua. El único silencio vino de Moscú, que no respondió a la oferta de la exrepública soviética. Las bombas y los drones mantienen a todo volumen una masacre que ya dura más de tres años. La mediación de EE UU en busca de la paz queda en entredicho.

Putin no se plantea por ahora una tregua de un mes. «Ha hecho declaraciones sobre su supuesta disposición a un alto el fuego. Y ha optado por 30 horas en lugar de 30 días», denunció el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga. Ni siquiera se respetó ese cese de los enfrentamientos. «Desafortunadamente, hay un largo historial de que las declaraciones del presidente ruso no se corresponden con sus acciones», recordó. En esa línea, Zelenski defendió que rechazar la ampliación de la pausa refleja las verdaderas intenciones del Kremlin. «30 horas bastan para aparecer en los titulares, pero no para adoptar medidas que fomenten la confianza entre ambas partes», agregó.

No se fían. Ni Moscú ni Kiev. Menos de una hora después de que entrara en vigor el alto el fuego anunciado el sábado por Putin, las alertas de ataque aéreo sonaron en toda Ucrania. Zelenski confirmó la presencia de drones enemigos. «Los 'shaheds' sobrevuelan nuestros cielos», señaló en referencia a los proyectiles suministrados por Irán. «Esa es la verdadera actitud de Putin hacia la Pascua y hacia la vida de las personas», constató.

«Treinta horas bastan para aparecer en los titulares, pero no para generar confianza» Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania

Unas horas antes del anuncio del efímero alto el fuego, el Ministerio de Defensa ruso había presumido de la conquista de Novomijaílovka, una población situada en la región de Donetsk. Y de inmediato acusó a las fuerzas ucranianas de haber disparado en más de 400 ocasiones contra sus posiciones y de lanzar 48 drones. También aseguró que soldados de Kiev realizaron «varios intentos de asalto nocturnos» en otros puntos de la provincia.

Continúan las negociaciones

Las acusaciones también llegaron desde el otro lado. Zelenski aseguró que las tropas rusas aprovecharon el supuesto alto el fuego para tratar de lograr avances y dijo que el Kremlin había ordenado múltiples ataques de artillería y el lanzamiento de decenas de drones. El cielo no descansó durante la frágil tregua mientras abajo, en la tierra, la población de la antigua república sigue metida en su infierno. «O Putin no controla totalmente a su ejército o la situación demuestra que en Rusia no tienen ninguna intención de poner fin a la guerra», señaló el presidente ucraniano.

Y advirtió de que su ejército está «documentando cada violación rusa de su compromiso» de tregua. Kiev «proporcionará a sus aliados» toda la información recopilada durante esas 30 horas. «Esta Pascua ha demostrado claramente que el único origen de esta guerra, y la razón de su prolongación es Rusia. Estamos dispuestos a avanzar hacia la paz y un alto el fuego total, incondicional y honesto que podría durar al menos 30 días, pero hasta el momento no ha habido respuesta de Moscú», insistió.

30 horas se extendió la fugaz tregua en la guerra de Ucrania declarada de manera unilateral por Rusia. Arrancó a las 18.00 hora local del sábado y finalizó a las 00.00 del lunes.

Con motivo de la Pascua, Zelenski se dirigió a sus ciudadanos con un mensaje en favor de la paz y del final de la invasión rusa. «Que termine la hora del mal. Que llegue el día de la vida. El día de la paz. El día de Ucrania. El día que dure siglos. Y que podamos volver a reunirnos. En una mesa. En una Pascua pacífica», deseó Zelenski ante la catedral de Santa Sofía. «El mal tendrá su hora y Dios tendrá su día. Este es uno de los significados que encierra la historia de Cristo. De su sufrimiento y muerte terrenal, y de su resurrección, y del convencimiento de que tarde o temprano, aunque inevitablemente, el mal retrocederá y la vida triunfará», añadió. «Que haya paz. Que haya Ucrania. ¡Cristo ha resucitado!», concluyó.

El presidente de Estados Unidos amenazó con dar un paso atrás como mediador si no había acuerdo «en días»

Su mensaje, casi una oración, no tuvo eco en Moscú. El alto el fuego de 30 horas declarado por Putin de forma unilateral y «por razones humanitarias» tenía hora de caducidad: la medianoche. Algunos analistas creen que es un movimiento de propaganda para contentar a Trump. El presidente estadounidense amenazó el viernes con dar un paso atrás en su mediación si no se lograban avances para alcanzar un acuerdo «en días». Su presión apenas ha tenido efecto.

Según declaró al diario 'The Washington Post', Eric Ciaramella, e subdirector de Inteligencia nacional estadounidense para Rusia, este breve e incumplido alto el fuego promovido por Rusia «es claramente una maniobra para congraciarse con el presidente Trump. Si Putin fuera serio, habría dado el visto bueno a la tregua más larga que los ucranianos ya habían aceptado» a propuesta de Washington. Las negociaciones continúan esta semana en Londres. Una delegación de Kiev se reunirá con representantes europeos y de EEUU.