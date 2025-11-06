Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro de Defensa belga, Theo Franken. AFP

Bélgica aumentará la vigilancia y prohibirá el vuelo de drones sobre «zonas sensibles»

El país dará orden de abatir cualquier aparato sospechoso tras el caos provocado por las recientes incursiones aéreas, que obligaron a cerrar los aeropuertos de Bruselas y Lieja

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

La seguridad aérea se ha convertido en un asunto de Estado en Bélgica. El Gobierno belga ha convocado de urgencia este jueves un Consejo de ... Seguridad Nacional para abordar la reciente crisis de drones que vive el país, después de que esta semana se detectaran incursiones de aeronaves no tripuladas sobre zonas estratégicas, que obligaron a cerrar el espacio aéreo belga y suspender el tráfico aéreo de los aeropuertos de Bruselas y Lieja durante varias horas. Ante esta situación, el Ejecutivo belga ha anunciado que presentará un decreto de ley que prohibirá el vuelo de drones no autorizados sobre «zonas sensibles», que pondrá en marcha su Centro Nacional de Seguridad del Espacio Aéreo y que preparará un plan para aumentar sus capacidades antidrones.

