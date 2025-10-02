Zelenski afirma que Ucrania apoyará a la UE con su experiencia en tecnología antidrones

Los drones rusos y las incursiones aéreas son actualmente la mayor amenaza para Europa. Líderes de 47 países europeos -de la UE y fuera de ... ella- se reúnen este jueves en Copenhague para discutir en el marco de la Comunidad Política Europea cómo abordar la compleja situación de seguridad que vive el continente. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acudido al encuentro y, a la entrada, ha asegurado que su país «no se quedará a un lado» y que apoyará a Occidente con su conocimiento sobre la tecnología antidrones.

«Tenemos mucha experiencia, quizá la mayor del mundo debido a la guerra iniciada por Rusia», ha destacado el dirigente ucraniano, unas palabras que ha refrendado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. «Ucrania es un 'hub' del desarrollo de tecnología antidrones y contra los ciberataques», ha subrayado. Ese conocimiento está ayudando a la OTAN a través del centro de trabajo en común situado en Polonia.

Y es que, tras las recientes incursiones rusas en Polonia, Estonia y Rumanía, la Alianza planea reforzar el flanco este con una operación aérea, terrestre y marítima bautizada como 'centinela del este', que contará con un sistema de detección y derribo de drones. «En el contexto de las amenazas a nuestra seguridad colectiva, hablaremos de cómo hacer que nuestros cielos sigan siendo seguros y de que Ucrania siga siendo fuerte en el campo de batalla», ha afirmado Rutte.

Para lograrlo, la Comisión Europea ha diseñado una propuesta para usar los activos rusos congelados y dar préstamos a Ucrania, que sólo deberá devolver si Rusia acepta pagar la reconstrucción del país cuando acabe la guerra. Ayer, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, observó un «respaldo creciente» a esta iniciativa entre los Veintisiete. Este jueves, sin embargo, el primer ministro belga, Bart De Wever, ha expresado sus dudas en torno a esta propuesta.

Bélgica es el país en el que están la mayoría de estos activos congelados del Banco Central de Rusia, 170.000 millones de euros. «Es una suma de dinero que está inmovilizada, no congelada y los beneficios de ese dinero están financiando a Ucrania. Si los usamos antes de que acabe la guerra nos estaremos comiendo la gallina de los huevos de oro», aseguró. Para el dirigente belga, la idea siempre ha sido que esos fondos -una vez que el conflicto llegue a su fin- sirvan para sufragar la reconstrucción del país. Sin embargo, si «cogemos el dinero y lo usamos, sería una confiscación de esos bienes».