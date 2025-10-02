Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

Zelenski afirma que Ucrania apoyará a la UE con su experiencia en tecnología antidrones

El presidente ucraniano asegura que su país «no se quedará de lado» y que cuentan con «la mayor experiencia del mundo» en este ámbito por la invasión rusa

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Enviada especial. Copenhage

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:45

Comenta

Los drones rusos y las incursiones aéreas son actualmente la mayor amenaza para Europa. Líderes de 47 países europeos -de la UE y fuera de ... ella- se reúnen este jueves en Copenhague para discutir en el marco de la Comunidad Política Europea cómo abordar la compleja situación de seguridad que vive el continente. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acudido al encuentro y, a la entrada, ha asegurado que su país «no se quedará a un lado» y que apoyará a Occidente con su conocimiento sobre la tecnología antidrones.

