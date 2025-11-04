Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Colas en el aeropuerto de Bruselas. Reuters

Bélgica comienza a reabrir sus aeropuertos tras cerrarlos por la presencia de drones

Primero se activó la alarma en Bruselas y Lieja y luego se suspendieron los vuelos en el resto del país mientras se investiga el origen de los aparatos no identificados

T. Nieva

Martes, 4 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Bélgica ha comenzado a reabrir su espacio aéreo tras haberlo cerrado a primera hora de la noche de este martes por la presencia de drones. ... Primero, los aeropuertos de Bruselas y Lieja suspendieron su actividad por la presencia de varios aparatos que estaban sobrevolando por las inmediaciones. La medida se trasladó poco después al resto de las terminales del país. Varios vuelos que tenían que tomar tierra en Bélgica fueron desviados a la localidad neerlandesa de Maastricht. Sobre las nueve y media de la noche, la actividad volvió a los aeropuertos belgas, donde se acumulan los retrasos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  5. 5 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  8. 8

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  9. 9 Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bélgica comienza a reabrir sus aeropuertos tras cerrarlos por la presencia de drones

Bélgica comienza a reabrir sus aeropuertos tras cerrarlos por la presencia de drones